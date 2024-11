A 36° edição do Superminas começou nesta terça-feira (22) em Belo Horizonte. O evento é o segundo maior do ramo supermercadista do país e o maior empresarial de Minas, reunindo mais de 600 expositores. As exposição vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro no Expominas, um dos maiores centros de eventos do Brasil.