BH tem segundo dia mais frio do ano e sensação térmica marca -5,3°C

Nesta quarta-feira (30), Belo Horizonte amanheceu gelada. A capital mineira registrou uma temperatura mínima de 8,7 °C, o segundo menor número do ano. A sensação térmica chegou a -5,3°C. O frio intenso é explicado devido à presença de uma massa de ar polar que atinge a cidade. O alerta para baixas temperaturas permanece até a próxima segunda-feira (4). Moradores relataram dificuldades em lidar com o frio, enquanto alguns aproveitaram para ajudar quem precisa por meio da doação de agasalhos.



