BHTrans promove campanha para orientar motoristas sobre infrações de trânsito durante volta às aulas

Nesta segunfa-feira (04), cerca de 170 mil alunos da rede pública municipal de Belo Horizonte retornaram às aulas. A BHTrans realizou uma campanha nas 322 escolas municipais para orientar pais motoristas sobre infrações de trânsito. Agentes e personagens lúdicos estiveram presentes para promover a segurança e organização do tráfego. Pais foram aconselhados a planejar deslocamentos seguros e respeitar as regras de circulação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!