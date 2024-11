Black Friday movimentam lojas de BH e comerciantes esperam faturamento de R$ 2 bilhões

Consumidores vão às ruas para aproveitar as promoções da Black Friday. Em Belo Horizonte, as lojas do hipercentro abriram suas portas às 07h da manhã. Os eletrônicos estão entre os produtos mais procurados nesta época do ano, assim como os eletrodomésticos, móveis, acessórios, sapatos e roupas. Uma pesquisa da Fecomércio revela que quase metade dos consumidores de BH vão fazer compras nesta Black Friday, e que os consumidores pensam na data como uma oportunidade para antecipar os presentes de Natal. A expectativa dos comerciantes é de que as vendas gerem um faturamento de mais de 2 bilhões de reais.