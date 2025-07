Blitz RECORD: aluna denuncia prejuízo após autoescola não registrar aulas no DETRAN

Uma aluna denuncia um centro de formação de condutores na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, por estelionato. O local não registrou no sistema do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) as 30 aulas que a mulher realizou e a aluna foi impedida de realizar o exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A vítima investiu cerca de R$ 2.000 no processo e para não tomar mais um prejuízo decidiu acionar o Blitz RECORD. Com ajuda do quadro, a aluna conseguiu o reembolso integral do valor e agora vai realizar as aulas práticas pendentes em outra autoescola.



