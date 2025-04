Blitz RECORD: alunos denunciam faculdade de BH por falta de professores e suporte acadêmico

Estudantes de pedagogia de uma faculdade em Belo Horizonte denunciam falta de suporte da unidade de ensino. A principal reclamação é a ausência de professores em várias disciplinas, além de dificuldades para acessar aulas gravadas e a falta de retorno da coordenação. “Contratei oito disciplinas, mas a matéria de estágio sequer começou na semana prevista”, contou a estudante Aline Almeida. Já Tatiana Santos, também matriculada no curso, relatou que não consegue contato com os coordenadores e enfrenta problemas para acessar os materiais didáticos. Diante das denúncias, a Blitz RECORD procurou a direção da faculdade. Os alunos esperam que a situação seja regularizada o quanto antes, já que se sentem lesados como consumidores e prejudicados em sua formação.



