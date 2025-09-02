Blitz RECORD: após quatro anos, cozinheira tem apartamento regularizado por imobiliária

Dona Edna, cozinheira aposentada, pagou R$4.800 a uma empresa para regularizar seu apartamento, mas após quatro anos sem solução, recorreu ao programa Blitz ** RECORD **. Com a intervenção do apresentador Marcelo Aro, a empresa aceitou pagar R$6.800, compensando a falta de serviço e aplicando correção monetária ao valor inicial, resolvendo finalmente o problema da dona Edna.



