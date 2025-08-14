Logo R7.com
Blitz RECORD: aposentado investe R$6 mil em prótese dentária e espera dois anos pelo produto

Após intervenção do quadro, clínica responsável devolveu integralmente o valor à vítima

Balanço Geral MG|Do R7

O aposentado Sr. Mário pagou R$ 6.000 à vista para colocar uma prótese dentária, mas ficou dois anos sem atendimento. Frustrado, ele procurou o Blitz RECORD para denunciar a situação. A equipe foi até a clínica responsável, em Belo Horizonte, que passou por mudanças de endereço e atrasos constantes. Após negociações, o local devolveu integralmente o valor investido à vítima.

