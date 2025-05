Blitz Record: Casal de BH enfrenta falhas constantes em carro zero há um ano e meio

Em dezembro de 2023, Jéssica e Antônio compraram um Onix 2024 novo em Belo Horizonte. Desde julho de 2024, eles enfrentam falhas elétricas contínuas. Mesmo após inúmeras tentativas de solução com a concessionária, o problema persiste. O advogado do casal acompanhou o caso, buscando um acordo sem sucesso. Agora, o programa Blitz RECORD divulgou que uma ação judicial será movida para buscar reparação por danos materiais e morais.



