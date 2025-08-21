Blitz RECORD: cliente compra carro em agência e veículo quebra após 40 minutos de uso

Um construtor denunciou ter sido lesado ao comprar um carro de repasse em uma agência de Belo Horizonte. Após pagar R$ 42.000, o veículo apresentou defeito apenas 40 minutos depois de sair da loja e precisou ser rebocado. O comprador tentou negociar com a empresa, mas a responsável pela agência recusou reparos e chegou a discutir com a equipe de reportagem. A Polícia Militar foi acionada e registrou boletim de ocorrência por desacordo comercial e ameaça. O caso deve agora ser resolvido na Justiça, com pedido de ressarcimento e indenização.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!