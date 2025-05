Blitz RECORD: cliente enfrenta aumento abusivo em orçamento de oficina em Belo Horizonte

No quadro Blitz RECORD desta terça-feira (13), um personal trainer enfrentou um aumento significativo no orçamento de reparo do carro dele em uma oficina de Belo Horizonte. Inicialmente, o conserto do veículo foi orçado em R$2.000, mas o valor cresceu para R$18.000 devido a problemas adicionais relatados pela oficina. Após dez meses e dificuldades na comunicação, a vítima procurou a equipe do Blitz RECORD para ajudá-lo a resolver a situação.



