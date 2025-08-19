Blitz RECORD: cliente espera 5 meses por conserto de carro após acidente em MG

O Blitz RECORD desta terça-feira (19) acompanha a denúncia de Carlos Henrique, que vive há cinco meses sem o carro após um acidente em março deste ano. Ele é cliente de uma associação de proteção veicular, mas, até agora, não conseguiu reaver o veículo. O motorista afirma que enviou toda a documentação exigida e deixou o automóvel na oficina em abril. Desde então, segundo ele, só recebeu novas datas de entrega que nunca foram cumpridas. Após a intervenção do programa, a empresa prometeu disponibilizar um carro reserva ao cliente e entregar o veículo reparado até o final de agosto.



