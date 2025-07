Blitz RECORD: cliente lesada por importadora recebe reembolso de R$ 7.650

Mais um caso resolvido pelo Blitz RECORD. Desta vez, o quadro ajudou Maria de Lourdes a recuperar o dinheiro investido na compra de quatro videogames e um celular. A cliente nunca recebeu os produtos, que iria usar para presentear o marido. O homem, porém, faleceu antes de receber o celular. Com ajuda da nossa equipe, Maria de Lourdes recebeu o reembolso total da compra, no valor de R$ 7.650.



