Blitz RECORD: cliente paga R$10 mil em aparelho auditivo, equipamento quebra e empresa nega conserto

Mariléia comprou um aparelho auditivo por R$10 mil, que apresentou defeito após sete meses de uso. Apesar do defeito ter ocorrido dentro do prazo legal de garantia, a fabricante tentou cobrar pelo reparo e chegou a reter o aparelho após a recusa da cliente. A consumidora então procurou o Blitz RECORD e após negociações a empresa se comprometeu em reembolsar a cliente em até três dias úteis.



