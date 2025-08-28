Blitz RECORD: cliente tem carro furtado e enfrenta problemas para receber indenização

Ronan, cliente de uma associação de proteção veicular, teve o carro furtado em abril e enfrenta dificuldades para receber a indenização. A instituição prevê 90 dias para o pagamento após a apresentação da documentação, mas não informa de forma clara quais documentos são exigidos. Após meses tentando resolver, o cliente decidiu acionar o quadro Blitz RECORD e a associação declarou que depende de análise interna antes de efetuar o pagamento, mas se comprometeu a resolver o caso.



