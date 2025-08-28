Blitz RECORD: cliente tem carro furtado e enfrenta problemas para receber indenização
Homem aguarda pagamento de associação de proteção veicular, que não fornece informações claras sobre os documentos necessários
Ronan, cliente de uma associação de proteção veicular, teve o carro furtado em abril e enfrenta dificuldades para receber a indenização. A instituição prevê 90 dias para o pagamento após a apresentação da documentação, mas não informa de forma clara quais documentos são exigidos. Após meses tentando resolver, o cliente decidiu acionar o quadro Blitz RECORD e a associação declarou que depende de análise interna antes de efetuar o pagamento, mas se comprometeu a resolver o caso.
