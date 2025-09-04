Blitz RECORD: cliente tem sofá manchado durante impermeabilização e empresa nega responsabilidade

Uma consumidora teve o sofá novo manchado durante um serviço de impermeabilização. Ela comprou o sofá por R$ 2.169 e, para conservar o estofado, contratou o serviço no valor de R$ 1.100. Porém, após a aplicação do produto, o móvel ficou todo manchado. A mulher então acionou a empresa responsável, mas ouviu que a culpa seria do fabricante do sofá.



Sem solução, a cliente procurou o Blitz RECORD. Após negociações com o quadro, a empresa concordou em enviar um novo sofá à casa da mulher.



