Blitz RECORD: clínica de depilação fecha as portas e deixa cliente no prejuízo em BH Vítima investiu em dez sessões de depilação a laser, mas estabelecimento encerrou as atividades após a terceira sessão

Balanço Geral MG|Do R7 27/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share