Blitz RECORD: dona de buffet desaparece e deixa clientes na mão na hora da festa em MG

O quadro Blitz RECORD desta terça-feira (29) foi até a cidade Matozinhos, na Grande BH, ouvir a denuncia de clientes lesados pela proprietária de um buffet. Segundo os contratantes do serviço, a mulher desapareceu e não compareceu aos seus eventos previstos. As autoridades locais investigam o caso como possível estelionato. A polícia busca rastrear a suspeita enquanto os consumidores esperam por justiça.



