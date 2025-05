Blitz RECORD: empresa de proteção veicular acusada de golpe paga dívida de R$ 12 mil à vítima

O quadro Blitz RECORD desta terça-feira (27) conta a solução do caso de Fabrício, que enfrentou uma espera de nove meses para receber de uma empresa de proteção veicular o valor referente à perda total de seu carro. Após acionar o Blitz RECORD, um acordo foi alcançado para o pagamento de R$ 12 mil em quatro parcelas. A vítima confirmou que recebeu todas as parcelas corretamente e relatou estar "feliz demais" com a solução do caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!