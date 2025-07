Blitz RECORD: falha em app de rastreamento deixa cliente sem assistência após furto de veículo

O carro de Gilson Marino foi furtado em Belo Horizonte, e na hora de acionar o rastreador contratado, o aplicativo simplesmente não funcionou. A empresa responsável, Nano Rastreamento, só enviou a localização do veículo três dias depois. Gilson, que contratou o serviço com rastreamento 24h, acusa a empresa de falha e promete acionar a Justiça. O caso é a história do quadro Blitz RECORD, desta quinta-feira (10), que terminou com confusão e até registro de boletim de ocorrência. A empresa alega que o cliente optou por um plano básico.



