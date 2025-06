Blitz RECORD: faxineira tem nome incluído no SPC após acreditar em falso curso gratuito

O quadro Blitz RECORD desta quinta-feira (12) conta a história da faxineira Daisy Aparecida, que levou o filho, de 11 anos, para um curso profissionalizante gratuito em Santa Luzia, na Grande BH. A mulher acabou com o nome negativado no SPC (Serviço de proteção ao crédito). Segundo a vítima, ela foi induzida a assinar papéis que geraram a contratação involuntária de um curso pago no valor de R$ 5.000. Ao tentar cancelar, foi cobrada uma multa de R$ 875. A situação foi resolvida após a intervenção do programa, que conseguiu o distrato sem cobranças. O CEBRAC (Centro Brasileiro de Ações Sociais para Cidadania), responsável pela franquia, alegou que fiscaliza suas unidades e negou irregularidades.



