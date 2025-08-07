Blitz RECORD: homem espera há seis meses por carro após acidente e cobra resposta de seguro

O Blitz RECORD desta quinta-feira (07) foi até Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar o caso de Márcio e Lucidalva. Após um acidente de trânsito, eles acionaram a associação de proteção veicular, mas seis meses se passaram até agora o casal não recebeu o carro de volta. Segundo o contrato, o prazo para reparo seria de dez dias após aprovação do orçamento. Com a intervenção do quadro, a empresa se comprometeu a entregar o carro no dia 8 de agosto e oferecer um carro reserva até lá.



