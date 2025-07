Blitz RECORD: homem leva TV para conserto e após um ano ainda não recebeu aparelho de volta

O quadro Blitz RECORD desta terça-feira (08) conta a história de um consumidor que levou uma televisão em uma na oficina de conserto há mais de um ano e não recebeu mais o aparelho de volta. O homem já havia pago metade do serviço de reparo, que tinha previsão de ser concluído em até três dias. Com ajuda do quadro, a vítima conseguiu recuperar o valor investido e a televisão. Mas, o aparelho segue com defeito e agora o consumidor busca por um novo serviço de assistência técnica.



