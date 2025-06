Blitz RECORD: idosa investe R$ 8.000, prótese dentária quebra e clínica recusa reembolso

No quadro Blitz RECORD desta terça-feira (03) a gente conhece a história de Dona Marília, de 61 anos, que usou dentadura por 30 anos e decidiu trocá-la por uma prótese dentária. Para isso, a mulher investiu R$ 8.700,00. Mas, a prótese quebrou poucos meses depois e a clínica não quis assumir o problema. Cansada de tentar resolver sozinha, ela procurou o programa Blitz Record. Após confronto com a clínica, a equipe conseguiu um acordo: o valor pago será devolvido. Marília diz que voltará a usar dentadura, decepcionada com a experiência.



