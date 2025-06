Blitz RECORD: Instituto Mano Down promove inclusão e oportunidades em BH

O Instituto Mano Down tem promovido inclusão e oportunidades em Belo Horizonte. A instituição realizou um censo local, identificando 5.800 pessoas com a condição, e oferece suporte desde o acolhimento até a inserção no mercado de trabalho. O projeto abrange psicologia, intervenção precoce, e desenvolvimento artístico e esportivo. Famílias destacam o impacto positivo nas vidas de seus filhos, evidenciando a esperança trazida pelo trabalho do Instituto.



