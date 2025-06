Blitz RECORD: moradores denunciam atraso de oito meses na entrega de condomínio em BH

O quadro Blitz RECORD desta quinta-feira (26) acompanha o drama de famílias que compraram apartamentos em um condomínio no bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os moradores enfrentaram mais de oito meses de atraso na entrega das chaves. A construtora Mais Lar ultrapassou o limite de 180 dias previsto em contrato e na legislação, causando prejuízos emocionais e financeiros aos compradores. Alguns moradores chegaram a pagar aluguéis altos enquanto aguardavam o imóvel. Após intervenção do Blitz Record, a empresa passou a se comunicar com os clientes e iniciou as entregas. Ainda assim, moradores relatam problemas nas áreas comuns e nos próprios apartamentos.



