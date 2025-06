Blitz RECORD: motorista de app compra carro usado e problemas mecânicos impedem seu trabalho

Um motorista de aplicativo investiu R$ 26,9 mil para comprar um carro usado para trabalhar. O veículo apresentou falhas graves no motor logo após a compra, impedindo o trabalho e gerando prejuízos ao homem. A venda foi feita por meio da modalidade “repasse”, sem garantia formal, e sem a devida transparência sobre os defeitos do automóvel. A concessionária se recusou a arcar com o reparo. Após tentativas frustradas de acordo, o caso será judicializado.



