Blitz RECORD: mulher é indenizada em R$ 103 mil por loja após comprar carro com defeitos

Consumidora recebe indenização de quase R$ 103 mil após comprar um carro zero km com defeitos em uma concessionária de Belo Horizonte. Segundo a cliente, o veículo parava sozinho, o vidro não funcionava e o porta-malas travava. Sem conseguir uma solução com a empresa, ela procurou o Blitz RECORD. Com a intervenção do quadro, a vítima entrou com uma ação na Justiça e conseguiu receber o valor investido. Com a quantia de volta, a consumidora e o marido planejam comprar outro carro.



