Blitz RECORD: plano de saúde oferece tratamento após negar atendimento a criança com doença rara

Uma empresa de plano de saúde negou o atendimento a uma criança de um ano e meio que possui uma síndrome genética rara. A mãe do menino denunciou dificuldades em conseguir fisioterapia e fonoaudiologia necessárias ao tratamento do filho. "Já liguei chorando diversas vezes, pedi até pelo amor de Deus", declarou a mulher. Após várias tentativas sem sucesso, ela buscou apoio no programa Blitz RECORD e recebeu uma ligação do plano de saúde que decidiu voltar atrás e conceder atendimento a criança.



