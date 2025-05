Blitz RECORD: problemas em apartamento novo viram pesadelo para casal em Belo Horizonte

O quadro Blitz RECORD desta quinta-feira (15) conta a história de Wellington e Maria Esmar, um casal de Belo Horizonte. Eles contam que seu sonho de comprar um apartamento em abril de 2022 virou pesadelo, devido a problemas estruturais no imóvel adquirido. Entre as questões estão cerâmicas soltas, infiltrações e um interfone não funcional. Além disso, a garagem apresenta dificuldades de acesso. A construtora WPE Construções, responsável pelo imóvel, não solucionou os problemas e nem deu suporte aos clientes. A equipe do Blitz RECORD tentou contato com a construtora para buscar uma solução, mas ainda aguarda respostas. Enquanto isso, o casal continua sem o suporte necessário para resolver os complicações em sua residência.



