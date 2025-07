Blitz RECORD: saiba quando direito do consumidor vira caso de polícia e como agir

O quadro Blitz RECORD desta quinta-feira (03) mostra quando você deve acionar a polícia em casos em que teve o direito do consumidor ferido. Em Minas Gerais, casos de consumidores lesados por estelionato têm aumentado, especialmente após a pandemia. A Delegacia de Defesa do Consumidor orienta procurar as autoridades em situações onde o prejuízo é evidente, como contratos não cumpridos e vendas fraudulentas. Segundo a delegada responsável, a penalidade para crimes de estelionato pode incluir prisão, bloqueio de bens e impedimento de sair do país. Em situações sem intenção criminosa, o consumidor deve buscar órgãos como o PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) para resolver a questão.



