Bombeiro é agredido por homem que tentava saquear carga de veículo acidentado em MG

Um bombeiro militar foi agredido por um homem que tentava saquear a carga de um caminhão acidentado na BR-354, altura da cidade de Formiga, na tarde da última sexta-feira (14).



O veículo estava carregado de alimentos. Populares ameaçavam saquear a cargas endo informados pelos militares das consequências penais cabíveis. No vídeo, é possível ver o momento que o suspeito, ao ser derrubado pelo militar, tenta pegar um canivete, mas é segurado imediatamente pelo agente, antes de outro bombeiro chegar para ajudá-lo.



Quando a PMRV chegou, o autor fugiu do local.



Veja o momento no vídeo acima.