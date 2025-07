Bombeiro reformado acusado de homicídio e racismo é julgado em Belo Horizonte

O julgamento do bombeiro militar reformado Naire Ribeiro começou nesta segunda-feira (14). O réu é acusado de assassinar o policial penal Wallyson Alves Guedes em um bar no bairro Santa Tereza, na região Leste da capital mineira, há um ano e meio. A denúncia inclui homicídio triplamente qualificado e racismo. O crime teria sido motivado pelo incômodo de Naire com o fato de Wallyson, que era negro, estar armado, mesmo após ele se identificar como policial penal. O bombeiro retornou ao bar armado e disparou contra Wallyson, fugindo em seguida, mas foi preso em flagrante. O caso também envolve ligações feitas pelo réu para o 190, tentando deslegitimar a identidade de policial de Wallyson por ele ser negro.



