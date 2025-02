O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, com quase seis milhões de cadastros. De acordo com o Ministério da Saúde, em média, 14.500 pessoas são identificadas como possíveis doadoras todos os anos. Mas, por falta de atualização no cadastro, 30% dos doadores não são localizados por estarem com o cadastro desatualizado.