Brasileira que mora na China viraliza ao desembarcar vestida de dinossauro em MG

A psicóloga mineira Talita Metzker passou 9 anos vivendo do outro lado do mundo, na China, e ao voltar para Belo Horizonte decidiu fazer uma chegada inesquecível. A mulher apostou em uma fantasia de dinossauro e o look chamou a atenção no aeroporto e nas redes sociais. A equipe do Balanço Geral foi até a casa dela entender melhor de onde surgiu essa ideia.