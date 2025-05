Briga de trânsito termina com motociclista morto e motorista preso em Ibirité (MG) Vítima teria jogado uma pedra no carro do suspeito, que o perseguiu e colidiu intencionalmente com a motocicleta

Balanço Geral MG|Do R7 08/05/2025 - 16h39 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share