Briga entre casal termina com idosa atropelada no interior de MG

Uma idosa, de 65 anos, foi atropelada pelo companheiro após uma discussão, em Visconde do Rio Branco, a 292 km de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança flagrou a confusão.



O agressor empurra a vítima. Logo depois, entra no veículo, mas a mulher corre e se joga no capô. Ela chegou a deitar sobre o veículo para impedir a fuga, mas ele acelerou e passou por cima dela.



Vizinhos que viram a cena chamaram a polícia e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima teve pequenos ferimentos. Ela prestou depoimento e o caso está sendo investigado. O homem ainda não foi encontrado.