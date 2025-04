Briga entre irmãos idosos termina em tiroteio e agressão em Belo Horizonte

Uma discussão entre irmãos idosos sobre uma descarga danificada resultou em um confronto violento no bairro Santo Antônio, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Uma mulher, de 68 anos, atirou seis vezes contra o irmão, atingindo-o no braço. O homem reagiu tomando a arma e agredindo a irmã com um bastão de madeira. Vizinhos chamaram a Polícia Militar, que apreendeu três armas no local. O irmão foi encaminhado ao Hospital João XXIII, enquanto a irmã foi levada a um hospital particular. O caso está sob investigação.