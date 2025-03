Buraco causa acidentes e deixa motociclista gravemente ferido em BH

Um buraco tem causado vários acidentes no bairro Juliana, na região Norte de Belo Horizonte. Em um dos casos, um motociclista ficou gravemente ferido. O piloto caiu no buraco, perdeu o controle da direção e bateu na lixeira e no poste. Segundo uma testemunha, a vítima é um homem de 25 anos que teve ferimentos graves como fraturas no rosto e no braço. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves.