Buracos no asfalto e poças de esgoto preocupam moradores do bairro Piratininga, em BH

Quem precisa passar pela rua Floreal, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em BH, enfrenta grandes dificuldades devido aos buracos que comprometem o tráfego. Há seis meses, a situação permanece inalterada, prejudicando principalmente motoristas e pedestres. "Motoqueiros passam e tropeçam no buraco", comenta uma moradora. Em dias sem chuva, esgoto e água suja formam poças nas crateras do asfalto.



