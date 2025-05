Buscas por amigos desaparecidos em fazenda no interior de MG continuam após 15 dias

A polícia e familiares seguem sem respostas sobre o paradeiro do fazendeiro Cândido Martins, o Duzinho, e do amigo Edmar Alves, desaparecidos há 15 dias em Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte. Os dois, ambos de 59 anos, moravam juntos na Fazenda Vargem Grande, onde foram vistos pela última vez em 11 de maio. A propriedade foi encontrada revirada, com sangue, cápsulas de bala, faca e luvas, o que aumenta as hipóteses de que um crime pode ter ocorrido no local. Duzinho, que havia relatado ameaças em 2022 por disputa de terras, também era cobrado por um recibo de caminhão não transferido. As buscas incluem lagoas, cisterna e mata fechada, mas seguem sem resultados. Familiares temem o pior: “Cada dia a mais é um dia a menos de esperança”.



