Cachorro morto por pitbulls acende alerta para fiscalização de lei que prevê uso de focinheira em MG

No bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte, um cão da raça Lhasa Apso foi atacado e morto por outros dois, da raça Pitbull durante um passeio com sua tutora. Os pitbulls arrastaram o animal por cerca de 400 metros antes de um homem intervir. Apesar de ser levado ao veterinário, o cão não resistiu. Este é o terceiro ataque semelhante em poucos meses na região, e os moradores estão preocupados, solicitando ações para evitar novos incidentes. Em Minas, lei prevê uso de focinheira de raças consideradas perigosas. Os moradores denunciam irresponsabilidade de tutores que deixam cães à solta.



