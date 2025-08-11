Calçadas esburacadas apresentam perigo para pedestres no bairro de Lourdes, em BH

No bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, moradores denunciam a situação das calçadas. Danificadas por raízes de árvores,estão se tornando um risco para pedestres que passam pelo local. Moradores temem pelas consequências das quedas e relatam incidentes preocupantes. A prefeitura foi contatada, mas ainda não respondeu.



