Calçadas esburacadas apresentam perigo para pedestres no bairro de Lourdes, em BH

Moradores relatam quedas frequentes e pedem manutenção urgente das calçadas pela prefeitura

Balanço Geral MG|Do R7

No bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte, moradores denunciam a situação das calçadas. Danificadas por raízes de árvores,estão se tornando um risco para pedestres que passam pelo local. Moradores temem pelas consequências das quedas e relatam incidentes preocupantes. A prefeitura foi contatada, mas ainda não respondeu.

