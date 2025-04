Câmera flagra acidente e queda de carreta em ribanceira na BR-262, em Luz (MG)

Um grave acidente foi registrado pela câmera de uma carreta na BR-262, em Luz, a xx km de Belo Horizonte. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo que transportava o silo perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão e bateu em outra carreta basculante que caiu em uma ribanceira. Apesar do susto, o motorista, de 49 anos, foi socorrido para o hospital Senhora Aparecida, com ferimentos leves. O outro condutor não se feriu. Veja a reportagem completa no vídeo acima.