Câmeras de segurança flagram queda de árvore e carro escapa por apenas um segundo em BH

Câmeras do circuito de segurança de um estabelecimento flagraram o momento em que uma árvore de grande porte cai durante a noite desta sexta-feira (01), no cruzamento das ruas Paraíba e Bernardo Guimarães, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A árvore quase atinge um veículo que trafegava pelo local, que, de acordo com as imagens, escapou por apenas um segundo.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para fazer a retirada da árvore e desobstruir a via. Os militares precisaram fazer uso de motosserras para auxiliar no corte e remoção dos galhos. Não chovia no momento da queda, e a árvore não apresentava sinais aparentes de comprometimento. A causa está sendo apurada.



