Câmeras flagram acidente entre moto e caminhonete que deixou uma mulher morta em MG

Um homem também estava na motocicleta e ficou gravemente ferido; impacto arremessou vítimas

Balanço Geral MG|Do R7

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete em Patos de Minas, a cerca de 400 km de Belo Horizonte. A colisão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a motocicleta, em alta velocidade, ultrapassa pela direita a caminhonete, que sinalizava para virar à direita. O impacto arremessou a moto a cerca de 30 metros e as vítimas atingiram pilares de concreto instalados na calçada. O piloto da moto foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Já a passageira, que estava na garupa, morreu na hora. O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos à polícia. Nas imagens também aparece uma ciclista que estava parada no local no momento da colisão. A bicicleta foi atingida, mas a jovem saiu sem ferimentos.

