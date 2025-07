Câmeras flagram assaltante escalando portão e invadindo prédio em Belo Horizonte

Um criminoso invadiu um prédio no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte, e furtou uma máquina avaliada em mais de R$ 1.500. Câmeras registraram o momento em que ele escalou o portão do prédio e circulou pelo interior do condomínio. O proprietário da máquina relatou que a cerca estava danificada e que o equipamento estava escondido atrás de um carro. Moradores destacaram a proximidade de uma base da Polícia Militar na região e mencionaram outros furtos ocorridos recentemente nas imediações .



