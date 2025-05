Câmeras flagram criança de quatro anos sendo atropelada em faixa de pedestres em BH

Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (22), enquanto atravessava na faixa de pedestres no Bairro Dona Clara, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O motociclista invadiu a contramão da via depois de avançar a parada obrigatória e atingir a vítima. O menino estava acompanhado do pai e havia acabado de sair da escola. Câmeras de segurança de imóveis na região registraram o momento do acidente. O impacto foi tão forte que o menino foi arrastado por alguns metros. A motocicleta e o condutor caíram sobre ele logo após a colisão. A criança foi levada ao Hospital MaterDei, na Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital. As primeiras informações apontam que o menino não sofreu ferimentos graves. Ele teve escoriações no rosto, no braço e na perna.



