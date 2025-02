câmeras flagram furto de equipamento de fibra ótica avaliado em r$ 6 mil em bh

Câmeras de segurança flagraram um furto audacioso na rua São Domingos do Prata, no bairro São Pedro, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um homem pilotou uma moto na contramão para quebrar o vidro de um carro e levar uma máquina de fibra ótica, avaliada em R$ 6 mil. André da Cruz, o proprietário do veículo, utiliza o carro para trabalhar. A Polícia Civil investiga o caso. Veja reportagem completa no vídeo acima.