Câmeras flagram furto de quadriciclo no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte

Um empresário teve um quadriciclo furtado no bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte. Criminosos arrombaram a porta de um galpão e colocaram o veículo dentro de um furgão. O furto foi registrado por câmeras de segurança. O proprietário contou que comprou o quadriciclo há três meses e ainda não o usou. Ao chegar pela manhã, encontrou o cadeado quebrado. Até agora, o veículo não foi encontrado, e o empresário relatou ter perdido as esperanças após buscar ajuda da polícia.



